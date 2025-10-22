У четвер в Україні майже весь день діятимуть графіки відключень світла
У четвер, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 будуть діяти графіки відключень електроенергії.
Про це повідомила пресслужба "Укренерго".
Для побутових споживачів – графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно.
Для промислових споживачів також діятимуть графіки обмеження потужності.
"У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
Вночі з 21 на 22 жовтня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла.
В усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, 22 жовтня з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).
Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно.