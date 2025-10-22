У четвер в Україні майже весь день діятимуть графіки відключень світла

У четвер, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 будуть діяти графіки відключень електроенергії.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Для побутових споживачів – графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно.

Для промислових споживачів також діятимуть графіки обмеження потужності.

"У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Вночі з 21 на 22 жовтня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла.

В усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, 22 жовтня з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).

Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно.