Новини 22 січня: ситуація в енергетиці та перемовини з РФ

Про Трампа: Президент США розглядає можливість створення для України "безмитної зони", яка могла б стати поштовхом для розвитку промисловості в умовах післявоєнного відновлення.

Про газ: Україна змогла напередодні зими накопичити 13,2 млрд куб. м природного газу, але їй все ще потрібно імпортувати понад 4 млрд куб. м газу, щоб пережити зиму.

Про резервування генераторів: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури оголосило про збір комерційних пропозицій від постачальників генераторів для формування національного резерву.

Про енергосистему: найскладніша ситуація в енергосистемі залишається у Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Про корупцію на митниці: НАБУ та САП викрили колишнього топпосадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України: вони систематично брали хабарі за сприяння безперешкодному перетину кордону.

Про "Нацкешбек": до програми розрахунків "Зимовою підтримкою" та "Національним кешбеком" долучилися АТБ, "Таврія В" (до складу якої входять делікатес-маркети "Космос" і супермаркети "Пюре"), "Дивоцін" та "ЛотОК".

Про затриманий танкер РФ: ВМС Франції затримали в нейтральних водах Середземного моря нафтовий танкер, що прямував з Росії.

Про тепло у Києві: близько 2 600 будинків у Києві залишаються без теплопостачання після російських обстріл, більшість з них – на лівому березі.

Про енергетичне перемирʼя: Україна та США обговорюють пропозицію до Росії про запровадження енергетичного перемирʼя, за яким будуть припинені атаки на тіньовий флот РФ та нафтобази в обмін на зупинку атак енергетики України, однак перемовини навряд дадуть результат.

Про Comfy: Гігант телекому "Київстар" готується до купівлі великої частки у найбільшій мережі магазинів техніки Comfy, про угоду можуть оголосити наступного тижня.

Ексклюзиви ЕП:

Бізнес тримається на генераторах. Але ресурс перших та других не безкінечний

Тривала відсутність електроенергії не зупиняє роботу бізнесу. Принаймні того, який має змогу придбати й обслуговувати альтернативне джерело у вигляді генератора.