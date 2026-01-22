В уряді назвали регіони з найважчою ситуацією в енергетиці
Найскладніша ситуація в енергосистемі залишається в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.
Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.
За її словами, над відновленням світла та тепла цілодобово працює понад 160 бригад енергетиків, комунальників, залізничників, в тому числі відряджені з інших областей.
Вона підкреслила, що окремий фокус — на забезпеченні Києва альтернативними джерелами енергії та установками розподіленої генерації.
"Уряд готовий надати всю необхідну підтримку. Очікуємо активної роботи від київської міської влади. Жодних перешкод і затримок у підключенні не повинно бути", – наголосила прем'єр-міністр.
Як заявила вона, уряд створив всі умови для швидкого і безперешкодного підключення таких установок
Працює єдине вікно для звернень від бізнесу на платформі "Пульс" pulse.gov.ua. Мінекономіки, Міненерго та НКРЕКП готові надавати максимальне сприяння.
Нагадаємо:
В Україні внаслідок нічної атаки ворога на ранок 22 січня знеструмлені споживачі на Одещині, Харківщині та у Запорізькій області.
На онлайн-платформі "Пульс" запустили вікно звернень для бізнесу щодо питань когенерації.