Відтепер в АТБ та ще трьох мережах можна розрахуватись "Нацкешбеком" та "Зимовою підтримкою"

До програми розрахунків "Зимовою підтримкою" та "Національним кешбеком" долучилися АТБ, "Таврія В" (до складу якої входять делікатес-маркети "Космос" і супермаркети "Пюре"), "Дивоцін" та "ЛотОК".

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Йдеться, що загалом додалося майже 1650 крамниць по Україні.

"Відтепер у цих мережах можна придбати продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів) за кошти "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку"", – зазначили у відомстві.

Незабаром до програми розрахунків долучаться також мережі "Епіцентр" та "Рукавичка", поінформувало міністерство.

В Мінекономіки також нагадали, що тисячу гривень "Зимової підтримки" потрібно витратити до 30 червня 2026 року. Невикористана сума потім буде повернута до бюджету.

Нагадаємо:

З 11 грудня українці отримали змогу купувати продовольчі товари українського виробництва (крім підакцизних) за кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек" у понад 1160 магазинах мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько" по всій Україні.

З 18 грудня до програми долучилися мережі Auchan, SPAR, VARUS, Torba та "Сімі23". Також доступні онлайн-покупки на маркетплейсі MAUDAU.