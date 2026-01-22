Чверть будинків Києва все ще без тепла – Кличко

Чверть будинків Києва все ще без тепла

Близько 2 600 будинків у Києві залишаються без теплопостачання після російських обстріл, більшість з них – на лівому березі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, без теплопостачання залишаються "будинки, які підключають уже вдруге — після атак ворога на критичну інфраструктуру столиці 9-го й 20-го січня".

Мер додав, що ситуація з електроенергією у столиці залишається вкрай складною.

Нагадаємо:

Через масовану російську атаку 20 січня в Києві фіксували перебої зі світлом і водопостачанням, зокрема, без електроенергії залишився лівий берег.

5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишалися без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також був без води.