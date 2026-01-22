Трамп розглядає безмитну зону для України – Віткофф

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість створення для України "безмитної зони", яка могла б стати поштовхом для розвитку промисловості в умовах післявоєнного відновлення.

Про це заявив спецпредставник США Стів Віткофф під час заходу Ukraine breakfast на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Президент говорив про безмитну зону для України. Думаю, це могло б кардинально змінити ситуацію", — зазначив Віткофф.

За його словами, така модель дала б змогу бізнесу розміщувати виробництва в Україні та отримувати конкурентну перевагу на американському ринку завдяки відсутності мит.

Віткофф також припустив, що у разі реалізації цієї ідеї в Україну могли б масово переміщуватися промислові підприємства.

"Уявіть, що ви можете обігнати конкурентів, бо не сплачуєте мита під час постачання товарів до США", — сказав він.

Ці заяви Віткофф зробив напередодні поїздки до Москви, де адміністрація США працює над варіантами мирного врегулювання війни між Росією та Україною.

Після цього він планує відвідати Абу-Дабі для участі в робочих групах, зокрема з питань безпеки та економічного співробітництва.

Нагадаємо:

Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За даними ЗМІ, Данія може надати США суверенітет над невеликими ділянками Гренландії для будівництва американських військових баз.