Масштабна контрабанда: НАБУ та САП викрили топприкордонників

НАБУ та САП викрили колишнього топпосадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України: вони систематично брали хабарі за сприяння безперешкодному перетину кордону.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Серед підозрюваних називають колишнього голову Держприкордонслужби, який є генералом. За інформацією ЕП, ідеться про колишнього очільника відомства Сергія Дейнеку.

Також підозрюють начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби та колишню службову особу Держприкордонслужби.

За даними слідства, у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.

"Лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб)", – розповіли у НАБУ.

Аби приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні, стверджують слідчі.

"Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі. Наявність таких пасажирів дозволяла уникнути огляду автівок прикордонними та митними органів держав ЄС", – говориться у повідомленні.

Водночас детективи встановили, що топпосадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми, зазначають у НАБУ.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.

