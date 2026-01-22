Міністр економіки сказав, скільки Україні не вистачає імпорту газу для проходження зими

Україна змогла напередодні зими накопичити 13,2 млрд куб. м природного газу, але їй все ще потрібно імпортувати понад 4 млрд куб. м газу, щоб пережити зиму.

Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев під час енергетичної сесії в Українському домі на полях Всесвітнього економічного форуму, передає "Інтерфакс-Україна".

"Більша частина фінансування для цього забезпечена. Існує дефіцит фінансування приблизно у $100 млн", – сказав він.

Соболев нагадав, що Росія навесні 2025 року знищила половину потужностей з газовидобутку, але їх було відновлено приблизно на 110% лише за шість місяців.

"Восени Росія знищила ще 40%. Проте, це вже відновлено за допомогою наших партнерів та багатьох чудових компаній зі США та Європи, які допомагають у відновленні", – зазначив він.

Міністр додав, що у поставках газу Україні окрім Норвегії допомагають також міжнародні фінансові установи.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що минулого року компанія закупила 6 млрд куб. м, сотні млн кубометрів було доставлено з США.

Соболев додав, що Україна також потребує допомоги в постачанні обладнання для підтримки працездатності газової системи в умовах обстрілів: компресорів, турбін та обладнання із закачування газу до сховищ та його доставки до кінцевих споживачів.

Пізніше в Мінекономіки уточнили, що уряд спільно з НАК "Нафтогаз України" та за підтримки міжнародних партнерів забезпечили більшу частину необхідного фінансування.

"Потреба в імпорті 4 млрд м³ природного газу стосується всього опалювального сезону 2025–2026 років, половину якого країна вже подолала.

Відповідно, левова частина цього обсягу вже придбана НАК "Нафтогаз України", доставлена в Україну та використана нашими споживачами", - розповіли в Мінекономіки.

У міністерстві запевнили, що станом на сьогодні жодних загроз щодо імпорту газу немає.

Нагадаємо:

Російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроелектростанції.