Україна обговорює можливість енергетичного перемирʼя з РФ – FT

Україна та США обговорюють пропозицію до Росії про запровадження енергетичного перемирʼя, за яким будуть припинені атаки на тіньовий флот РФ та нафтобази в обмін на зупинку атак енергетики України, однак перемовини навряд дадуть результат.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Високопоставлений американський чиновник заявив FT, що тристороння зустріч, як очікується, відбудеться в п'ятницю 23 січня та суботу 24 січня в столиці ОАЕ Абу-Дабі.

В Офісі Президента зазначили, що тристороння зустріч ще не була повністю підтверджена і що українська та американська сторони чекають на відповідь Росії.

Формат, який, за словами Росії, запропонує Путін, схожий на переговори, що відбулися в Абу-Дабі в листопаді минулого року, де українські та російські переговірники зустрілися окремо з американськими чиновниками, але не спілкувалися безпосередньо між собою.

США і Україна обговорили пропозицію до Росії про обмежене перемир'я, за яким Москва припинить удари по енергетичній інфраструктурі в обмін на припинення Києвом атак на російські нафтопереробні заводи і танкери "тіньового флоту".

Переговори з Росією щодо цієї пропозиції не перебувають на просунутій стадії, зазначило одне з джерел FT, додавши, що Путін навряд чи погодиться, оскільки вважає тиск на українську енергетичну інфраструктуру важливим важелем впливу.

Високопоставлений український чиновник сказав газеті, що Україна також вагається щодо енергетичного перемир'я, оскільки його програма використання безпілотників дальньої дії успішно вражає російські нафтогазові об'єкти та танкери "тіньового флоту".

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що в цю п'ятницю та суботу в Об'єднаних Арабських Еміратах мають відбутися тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією.