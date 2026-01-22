Французькі ВМС затримали танкер, що прямував з Росії

Військово-морські сили Франції затримали в нейтральних водах Середземного моря нафтовий танкер, що прямував з Росії.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Сьогодні вранці ВМС Франції затримали нафтовий танкер з Росії, на який накладено міжнародні санкції і який підозрюється у використанні підробленого прапора", – написав він у X.

"Ця операція була проведена у відкритому морі, в Середземному морі, за сприяння декількох наших союзників", – розповів Макрон.

Зв його словами, розпочато судове розслідування, судно було перенаправлено.

"Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій", – заявив президент Франції.

Віе додав, що діяльність "тіньового флоту" сприяє фінансуванню агресивної війни проти України.

Нагадаємо:

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що танкер Bella 1, який згодом перереєстрували в РФ під назвою Marinera, лише видавав себе за російський, щоб обійти санкції та уникнути відповідальності.

Російське міністерство транспорту заявило, що танкер, який у Атлантичному океані захопили США, має тимчасовий дозвіл на плавання під прапором РФ.

Раніше командування США в Європі заявило про конфіскацію судна Bella 1 за порушення санкцій США. Нафтовий танкер, пов'язаний з Венесуелою, захопили після більш ніж двотижневого переслідування через Атлантичний океан.

Також берегова охорона США у Карибському морі захопила ще один танкер, який знаходиться під накладеними США санкціями і який пов'язують з так званим "тіньовим флотом" Росії.

Згодом повідомлялося, що американські військові захопили вже шостий нафтовий танкер так званого "тіньового флоту".