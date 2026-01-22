Французькі ВМС затримали танкер, що прямував з Росії
Військово-морські сили Франції затримали в нейтральних водах Середземного моря нафтовий танкер, що прямував з Росії.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.
"Сьогодні вранці ВМС Франції затримали нафтовий танкер з Росії, на який накладено міжнародні санкції і який підозрюється у використанні підробленого прапора", – написав він у X.
"Ця операція була проведена у відкритому морі, в Середземному морі, за сприяння декількох наших союзників", – розповів Макрон.
Зв його словами, розпочато судове розслідування, судно було перенаправлено.
"Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій", – заявив президент Франції.
Віе додав, що діяльність "тіньового флоту" сприяє фінансуванню агресивної війни проти України.
Нагадаємо:
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що танкер Bella 1, який згодом перереєстрували в РФ під назвою Marinera, лише видавав себе за російський, щоб обійти санкції та уникнути відповідальності.
Російське міністерство транспорту заявило, що танкер, який у Атлантичному океані захопили США, має тимчасовий дозвіл на плавання під прапором РФ.
Раніше командування США в Європі заявило про конфіскацію судна Bella 1 за порушення санкцій США. Нафтовий танкер, пов'язаний з Венесуелою, захопили після більш ніж двотижневого переслідування через Атлантичний океан.
Також берегова охорона США у Карибському морі захопила ще один танкер, який знаходиться під накладеними США санкціями і який пов'язують з так званим "тіньовим флотом" Росії.
Згодом повідомлялося, що американські військові захопили вже шостий нафтовий танкер так званого "тіньового флоту".