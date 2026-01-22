"Київстар" готується купити велику частку Comfy – Forbes Ukraine

Гігант телекому "Київстар" готується до купівлі великої частки у найбільшій мережі магазинів техніки Comfy, про угоду можуть оголосити наступного тижня.

Про це повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на власні джерела.

Мажоритарну частку у компанії має Станіслав Роніс, за інформацією видання, він залишиться контролюючим акціонером мережі магазинів.

"Ключові бенефіціарні власники зберігають довгостроковий фокус на розвитку бізнесу та не розглядають продаж компанії чи нові партнерства, які призведуть до втрати контролю над компанією", – зазначили у пресслужбі Comfy у відповідь на запит Forbes Ukraine.

Співрозмовники Forbes Ukraine зазначають, що "Київстар" купує частку менеджмента близько 10%, ймовірно, співвласниці Світлани Гуцул, якій належить близько 25% і можливо якусь частку Роніса, – каже він.

Частка "Київстар" буде близько до 50%.

Два співрозмовника з інвестиційного ринку, і екскеірвник великого маркетлейсу розповіли виданню, що угода могла відбутися з оцінки Comfy у 300 млн дол.

У повідомленні йдеться, що Антимонопольний комітет не отримував від "Київстара" заявки на купівлю нових компаній.

Нагадаємо:

За підсумками третього кварталу 2025 року загальна виручка Kyivstar Group Ltd збільшилася на 20,9% рік до року – до 12,3 млрд грн (297 млн дол).