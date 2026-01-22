Національний резерв: Україна почала збирати пропозиції від постачальників генераторів

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури оголосило про збір комерційних пропозицій від постачальників генераторів для формування національного резерву.

Про це повідомило Держагентство відновлення.

"Для сталого забезпечення громад додатковими альтернативними джерелами електроенергії в умовах наслідків ворожих ударів необхідні генератори потужністю: 1 МВт, 1,5 МВт, 2 МВт, 2,5 МВт та 3 МВт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вимоги до робочої напруги: 6 кВ або 10 кВ.

У разі наявності таких дизельних генераторів у додатку до комерційної пропозиції Агентство просить зазначити наступні характеристики:

місце фактичного зберігання

дату виробництва

стан (новий, б/у)

заводські сертифікати випробувань

відповідність серійних номерів наданому списку

фото з датою знімання

технічні паспорти та конфігурацію

вимоги до монтажу та схеми підключення

сертифікати CE/ISO/відповідності/походження

строк гарантії та її обсяг

контакти уповноважено сервісного партнера в Україні або ЄС

чи покриває гарантія роботу при низьких температурах та холодний запуск.

"Одна з ключових вимог — терміновість поставки. Враховуючи надзвичайні обставини, відповідь стосовно комерційних пропозицій вище зазначеного обладнання просимо надати в стислі терміни до 18:00 22.01.2026 на електронну адресу [email protected]", - йдеться в повідомленні.

Замовником буде ДП "Відновлення критичної інфраструктури".

Нагадаємо:

Російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроелектростанції.