Новини 1 жовтня: графіки відключень світла скасували

Про російські удари: російські війська завдали удару по Одесі, внаслідок російської атаки пошкоджено бізнес-центр, постраждала одна людина.

У Києві зафіксували два влучання безпілотників поблизу опорної частини Південного мосту. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили, фахівці обстежують споруду.

Російський БпЛА завдав удару по території Інституту ядерних досліджень, де розташований київський дослідницький реактор.

Про Ормуз: три нафтові танкери під прапором Ліберії зазнали влучань невстановлених снарядів під час проходження Ормузької протоки у вівторок, 29 вересня.

Про енергетику: Застосування графіків відключень електроенергії, запланованих на 1 жовтня було скасовано.

Про пальне: за вересень вартість пального на українських заправках помітно зросла для всіх видів нафтопродуктів.

Про недоотримані кошти: бюджет за серпень та вересень недоотримав 32 мільярди гривень податкових надходжень через постійні російські удари по бізнесу.

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