Росіяни атакували один з мостів у Києві: які наслідки

Українська правда

У Києві зафіксували два влучання безпілотників поблизу опорної частини Південного мосту. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили, фахівці обстежують споруду.

Джерело: "5 канал", місцеві Telegram-канали, мер Києва Віталій Кличко

Оновлено: Кличко підтвердив два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.

За його словами, рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці КП "Київавтошляхміст" обстежують стан споруди після влучань.

Деталі: Раніше кореспондентка "5 каналу" Мар'яна Марченко повідомила, що бачила удар російського безпілотника по Південному мосту, коли їхала в потязі метро.

За словами журналістки, один із пасажирів крикнув "Шахед", після чого пролунав вибух і з вентиляції вагона посипався попіл.

Зазначимо, що Південний міст був частково закритий з початку великої війни. Як повідомлялося раніше, навіть за обмеженого трафіку на ньому фіксуються щоденні затори. Міст ремонтують майже щосезону уже 12 років.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Києві під час повітряних тривог "жовтого" рівня Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме в повному обсязі, а кількість наземного транспорту планується суттєво збільшити.

Також повідомлялося, що Київський метрополітен тестує новий алгоритм роботи: рух "зеленою" лінією під час жовтого рівня загрози відбуватиметься без обмежень – поїзди продовжать перевозити пасажирів через Південний міст.