Графіки відключень світла на 1 жовтня скасували

Застосування графіків відключень електроенергії, запланованих на 1 жовтня, на даний момент скасовано.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Водночас в окремих регіонах ситуація може змінитися. Споживачів закликають стежити за повідомленнями операторів системи розподілу.

В "Укренерго" додали, що в окремих регіонах, зокрема в Києві, Київській та Житомирській областях, існує необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години

У Міненерго закликали ощадливо користуватися електроенергією з 17:00 до 21:00, щоб зменшити вечірнє навантаження на енергосистему.

Нагадаємо:

Увечері 30 вересня "Укренерго" оголосило про погодинні відключення в окремих регіонах на 1 жовтня. Їх планували застосовувати з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00 обсягом 0,5 черги, а обмеження потужності для промисловості та бізнесу — з 08:00 до 21:00.