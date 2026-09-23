Російські атаки частково знеструмили споживачів у п’яти областях

Внаслідок бойових дій та російських атак на енергетичну інфраструктуру на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Київській областях.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Застосування обмежень не прогнозується.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Станом на 09:30 воно було на 1,2% вищим, ніж у той самий час у вівторок.

В Укренерго закликають споживати електроенергію ощадливо та намагатися не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 10:00 до 22:00, щоб не перевантажувати систему, адже це може призвести до аварії.

Нагадаємо:

У ніч на 23 вересня Росія атакувала Україну 161 безпілотником різних типів, зокрема реактивними, ППО знешкодила 122 ворожі дрони.