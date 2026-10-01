Через російські удари по бізнесу бюджет недоотримав 32 мільярди гривень за два місяці
Бюджет за серпень та вересень недоотримав 32 мільярди гривень податкових надходжень через постійні російські удари по бізнесу.
Про це повідомляє очільниця бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.
Загалом за 9 місяців 2026 року бюджет недоотримав 49,5 млрд грн, майже дві третини з недоотриманої суми припадають на серпень та вересень.
За ці ж 9 місяців до бюджету зараховано 1,9 трлн грн (без врахування міжнародних грантів).
Джерела наповнення загального фонду бюджету:
- імпортний ПДВ – 491 млрд грн;
- податок на прибуток – 270 млрд грн;
- ПДФО та військовий збір – 266,3 млрд грн;
- ПДВ з вироблених в Україні товарів – 255,2 млрд грн;
- кошти НБУ - 146,1 млрд грн;
- імпортний акциз – 134,6 млрд грн;
- внутрішній акциз – 96,5 млрд грн;
- дивіденди та частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій – 57,1 млрд грн;
- ввізне мито – 48,4 млрд грн;
- рентна плата – 42,6 млрд грн.
План за основними податками не виконано: від імпортного ПДВ - на 35,7 млрд грн (6,8%), ПДВ з вироблених в Україні товарів - на 32,9 млрд грн (11,4%), внутрішнього акцизу - на 19,1 млрд грн (16,5%), дивідендів та частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій – на 10,8 млрд грн (16%).
"До отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС ($4,26 млрд) ситуація з бюджетом буде залишатись критичною", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів працює з Верховною Радою, щоб зробити понеділок 12 жовтня сесійним днем, аби проголосувати законопроєкти, необхідні для отримання коштів від міжнародних партнерів.