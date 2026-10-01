Три танкери зазнали ударів в Ормузькій протоці

Три нафтові танкери під прапором Ліберії зазнали влучань невстановлених снарядів під час проходження Ормузької протоки у вівторок, 29 вересня.

Про це пише Reuters із посиланням на службу морської розвідки Marisks.

За даними Marisks, судна проходили протоку з вимкненими транспондерами автоматичної ідентифікаційної системи AIS, щоб уникнути виявлення.

Йдеться про танкери Al Ruwais, Mersin Prosperity та Sinbad. Хто завдав ударів, у повідомленні не зазначено. Інформації про постраждалих та масштаб пошкоджень у наданому тексті немає.

За даними аналітичної компанії Kpler, танкер для перевезення нафтопродуктів Al Ruwais наприкінці вересня перевантажував дизельне пальне на інше судно біля Сохара в Омані.

Супертанкер Mersin Prosperity в середині вересня передав іншому судну в тому ж районі 2 млн барелів іракської нафти сорту Basrah.

Нагадаємо:

16 вересня 2026 року танкер, що виходив із Ормузької протоки, був уражений невідомим снарядом.