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Дергачі на Харківщині повністю знеструмлені після російської атаки

Володимир Тунік-Фриз — 29 вересня, 18:26
Дергачі на Харківщині повністю знеструмлені після російської атаки
Дергачі на Харківщині повністю знеструмлені після російської атаки
getty images

Унаслідок російського удару по об'єкту енергетичної інфраструктури місто Дергачі, що на північному заході Харкова, та навколишні населені пункти повністю знеструмлені.

Про це повідомляє очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

Фахівці "Харківобленергро" працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Тривалість робіт залежатиме від масштабів пошкоджень та загрози повторних прильотів.

Міська мережа централізованого водопостачання працює за графіком блекаутів. Насоси подаватимуть воду до системи з 06:30 до 09:00, з 12:00 до 14:00 та з 19:00 до 22:00 - до стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Якщо світло не з'явиться протягом доби –запускатимемо роботу спеціальних пунктів, де можна буде зарядити електронні пристрої та скористатися інтернетом", – написав Задоренко.

Нагадаємо:

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у п'яти областях України залишилася без електроенергії, однак обмежень споживання 29 вересня не прогнозують.

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