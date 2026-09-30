У Києві відновили подачу світла для 8 тисяч родин після обстрілу

Після російського обстрілу, внаслідок якого 8 тисяч домогосподарство залишились без світла, енергетикам вдалось повернути світло споживачам.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

У ніч на 30 вересня Росія атакувала енергетику Києва балістикою та дронами, внаслідок чого були знеструмлені тисячі споживачів.

На ранок вдалось відновити подачу світла для 8 тисяч домогосподарств. Скільки залишаються без світла – наразі невідомо.

Нагадаємо:

З вечора 29 вересня на ніч 30 вересня російські загарбники атакували 7 обʼєктів цивільної інфраструктури у Житомирській області.