За місяць літр пального в Україні подорожчав на більш ніж 8 гривень

За вересень вартість пального на українських заправках помітно зросла для всіх видів нафтопродуктів.

Такі дані моніторингу цін "НафтоРинку".

Станом на 1 жовтня бензин А-95 коштує в середньому 89,09 грн/л, що на 8,96 грн дорожче, ніж було на початку минулого місяця. Бензин А-92 також додав у ціні 8,90 грн і тепер обійдеться водіям у 84,86 грн/л.

Найбільше ціни підскочили на покращене пальне. Так, бензин А-95+ подорожчав на 12,41 грн, досягнувши позначки 95,53 грн/л. А бензини марок А-98 та А-100 досягнув позначки у 100,35 грн/л, що на 10,55 грн більше, ніж місяць тому.

Водіям дизельних авто теж доведеться витрачати більше. ДП за місяць подорожчало на 7,34 грн і зараз коштує 98,27 грн/л. ДП+ також перетнув стогривневу позначку і зупинився на рівні 100,79 грн/л, додавши 7,12 грн до вересневої ціни.

Найменше з усього асортименту змінилася вартість LPG, він подорожчав на 0,85 грн, і зараз реалізується по 43,87 грн/л.

Нагадаємо:

Раніше ціна на преміальне дизпальне Diesel Nano Extro у мережі АЗС SOCAR досягла 100 грн/л. Мережа UPG підвищила ціни на А-95, А-95+ і дизпальне на 2 грн/л. UKRNAFTA підвищила ціну А-95 на 1 грн/л, А-95+ на 4 грн/л, а дизпального на 2 грн/л. AMIC збільшила ціни на бензини на 2 грн/л, а на дизель – на 3 грн/л.