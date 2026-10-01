РФ вдарила по бізнес-центру в Одесі: є постраждалий

Російські війська завдали удару по Одесі, внаслідок російської атаки пошкоджено бізнес-центр, постраждала одна людина.

Джерело: голова Одеської МВА Сергій Лисак, голова ОВА Олег Кіпер в Telegram, місцеві пабліки

Пряма мова Кіпера: "Ворог завдав удару по бізнес-центру в Одесі, одна людина постраждала".

Деталі: Зокрема, внаслідок російської атаки пошкоджено дах та фасад двох будівель. Вибуховою хвилею вибито вікна і частково зруйновано стіни на 5-му поверсі. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Лисак зазначив, що постраждала інфраструктура.

За його словами, інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила.