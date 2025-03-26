Норвегія з ООН передали Україні критично важливе енергетичне обладнання
Уряд Норвегії у партнерстві з Програмою розвитку ООН передали Україні критично важливе енергетичне обладнання.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зокрема, йдеться про:
- газопоршневі генераторні установки (загальна потужність близько 150 МВт) для державної НК "Нафтогаз Груп": вони забезпечуватимуть життєво важливе резервне живлення для критичної інфраструктури та житлових районів по всій Україні, забезпечуючи надійне енергопостачання навіть під час можливих відключень;
- критичне обладнання для газовидобувної компанії АТ "Укргазвидобування" (УГВ);
- доставку двох автотрансформаторів 330 кВт для державної енергетичної компанії "Укренерго": вони зможуть підвищити ефективність і надійність роботи мережі електропередачі України, покращити стабільність роботи мережі та забезпечити безперервне постачання електроенергії споживачам.
Читайте також: Три роки під російськими ударами. Як українська енергетика переживає чергову зиму?
Нагадаємо:
Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро.
Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 мільйони євро.
Нідерланди ухвалили рішення про внесення до Фонду підтримки енергетики України 65 мільйонів євро.