Норвегія з ООН передали Україні критично важливе енергетичне обладнання

Уряд Норвегії у партнерстві з Програмою розвитку ООН передали Україні критично важливе енергетичне обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, йдеться про:

- газопоршневі генераторні установки (загальна потужність близько 150 МВт) для державної НК "Нафтогаз Груп": вони забезпечуватимуть життєво важливе резервне живлення для критичної інфраструктури та житлових районів по всій Україні, забезпечуючи надійне енергопостачання навіть під час можливих відключень;

- критичне обладнання для газовидобувної компанії АТ "Укргазвидобування" (УГВ);

- доставку двох автотрансформаторів 330 кВт для державної енергетичної компанії "Укренерго": вони зможуть підвищити ефективність і надійність роботи мережі електропередачі України, покращити стабільність роботи мережі та забезпечити безперервне постачання електроенергії споживачам.

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Нагадаємо:

Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро.

Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 мільйони євро.

Нідерланди ухвалили рішення про внесення до Фонду підтримки енергетики України 65 мільйонів євро.