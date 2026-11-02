Атаки РФ спричинили знеструмлення у дев’яти областях

У 9 областях є нові знеструмлення через російські атаки

Унаслідок російських атак вранці були нові знеструмлення споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Рівненській, Черкаській та Харківській областях.

Про це розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу міністерства.

"Протягом минулої доби росія продовжувала прицільні та системні атаки на об'єкти енергетики", – йдеться у повідомленні.

Через ці та попередні атаки у частині регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії – графіки відключень. Вони допомагають балансувати енергосистему та підтримувати її стабільну роботу.

В Міненерго закликають стежити за повідомленнями операторів регіональних систем розподілу – саме на їхніх офіційних ресурсах публікується актуальна інформація про графіки відключень і можливі зміни в електропостачанні.

В Укренерго додають, що вранці у понеділок споживання електроенергії зменшилося на 1,6% порівняно з п'ятницею (30 жовтня). Причина змін – вимушені обмеження через ворожі атаки.

Енергетики радять обмежити користування потужними електроприладами у пікові години (з 16:00 до 22:00), щоб не перевантажувати енергосистему та уникнути додаткових аварій.

Нагадаємо:

Впродовж тижня з 26 жовтня по 1 листопада Росія цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор 94 рази.

В окремих регіонах України 2 листопада застосовують аварійні відключення електроенергії, а найскладніша ситуація з електропостачанням залишається на Київщині та Дніпропетровщині.