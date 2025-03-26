Норвегия с ООН передали Украине критически важное энергетическое оборудование
Правительство Норвегии в партнерстве с Программой развития ООН передали Украине критически важное энергетическое оборудование.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
В частности, речь идет о:
-газопоршневые генераторные установки (общая мощность около 150 МВт) для государственной НК "Нафтогаз Групп": они будут обеспечивать жизненно важное резервное питание для критической инфраструктуры и жилых районов по всей Украине, обеспечивая надежное энергоснабжение даже во время возможных отключений;
-критическое оборудование для газодобывающей компании АО "Укргаздобыча" (УГВ);
-доставку двух автотрансформаторов 330 кВт для государственной энергетической компании "Укрэнерго": они смогут повысить эффективность и надежность работы сети электропередачи Украины, улучшить стабильность работы сети и обеспечить непрерывное снабжение электроэнергии потребителям.
Читайте также: Три года под российскими ударами. Как украинская энергетика переживает очередную зиму?
Напомним:
Австралия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 6 млн евро.
Исландия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины более 2 миллионов евро.
Нидерланды приняли решение о внесении в Фонд поддержки энергетики Украины 65 миллионов евро.