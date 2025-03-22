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Нідерланди внесуть 65 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Володимир Тунік-Фриз — 22 березня, 15:00
Нідерланди внесуть 65 млн євро до Фонду підтримки енергетики України
Getty Images

Європейська правда

Нідерландів ухвалили рішення про внесення до Фонду підтримки енергетики України 65 мільйонів євро.

Про це повідомила пресслужба українського Міненерго, пише "Європейська правда".

Заступник міністр енергетики Роман Андарак на зустрічі зі спеціальною представницею уряду Нідерландів Ерікою Шолтен подякував за це рішення.

"Це значна підтримка для нас, і вона стане важливим внеском у проведення ремонтної кампанії, що вже триває в межах підготовки до наступного опалювального сезону. Завдяки цим коштам ми зможемо частково покрити нагальні потреби", – сказав заступник міністра.

Представниця Нідерландів своєю чергою наголосила, що енергетика залишатиметься одним з основних пріоритетів для її країни у наданні подальшої підтримки України.

Також на зустрічі йшлося про потреби українського паливно-енергетичного сектору в обладнанні, зокрема для газовидобувної галузі, яка останнім часом зазнає регулярних російських атак. Сторони домовилися детальніше вивчити можливості співпраці у цьому напрямку.

Нагадаємо, 14 березня уряд Канади вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткових 33,4 млн євро.

Перед тим Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України ще понад 2 мільйони євро.

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