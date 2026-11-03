У Києві та шести областях ввели аварійні відключення – Міненерго
Вранці у вівторок через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі у столиці та шести областях України застосовуються аварійні відключення.
Про це розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі.
Йдеться про Київську, Полтавську, Сумську, Чернігівську, Черкаську та Харківську області.
У Міненерго зазначають, що впродовж дня ситуація з відключеннями може змінюватися.
Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб'єктах.
Також у відомстві радять стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) – так споживачі зможуть оперативно дізнаватися про введення та скасування аварійних відключень, а також про графіки стабілізаційних відключень.
Нагадаємо:
У частині областей, де не діють аварійні відключення, у вівторок застосовуються графіки відключень обсягом до 4 черг – це понад 12 годин без світла. Це перші відключення такого обсягу цієї осені.
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