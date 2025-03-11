Ісландія надала понад 2 мільйони євро для підтримки енергетики України

Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 мільйони євро.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що загальний внесок країни до Фонду зріс до понад 5,6 мільйона євро.

До цього протягом 2023-2024 років Ісландія здійснила чотири транші внесків до Фонду підтримки енергетики України. Як повідомляють в Міненерго, за ці кошти закуповувалось необхідне обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо:

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

В березні Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро.