Найбільша приватна мережа АЗС Сибіру повністю припинила продаж бензину

Приватна мережа "БРК", яка об'єднує понад 100 заправок в Іркутській області, Бурятії та Забайкальському краї, оголосила про зупинку продажу пального фізичним особам.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

З 1 липня АЗС компанії перестали відпускати всі марки бензину. Причиною рішення назвали "невиконання постачальниками зобов'язань" за укладеними договорами.

"За останні два місяці не було відвантажено жодного виду бензину — ні через біржові механізми, ні за прямими контрактами з виробниками. Це суттєво ускладнило поповнення запасів і стало головною причиною запровадження обмежень", — зазначили в "БРК".

Компанія продовжить забезпечувати соціально важливі об'єкти, зокрема медзаклади та підприємства ЖКГ.

"БРК" — найбільша незалежна мережа АЗС у Східному Сибіру. У компанії раніше повідомляли, що постачають пальне за прямими контрактами з "Газпромом" і "Роснефтью", власного нафтопереробного виробництва вона не має.

Нагадаємо:

Російський правитель Володимир Путін вперше визнав, що в країні є проблеми з автомобільним пальним після українських ударів по російських нафтопереробних заводах та нафтобазах.

У Росії фіксують проблеми на ринку автоперевезень, які спричиняють перебої з постачанням пального – з ними зіштовхуються не лише внутрішні перевізники, але і компанії, які транспортують вантажі за кордон.

Раніше повідомлялося, що від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.

У Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю в результаті масованої атаки українських безпілотників у ніч на 28 червня загорівся нафтопереробний завод.

Раніше транспортні підприємства Севастополя у тимчасово окупованому Криму пожалілися, що отримують лише чверть від реально необхідного обсягу пального, тож частину автобусних маршрутів скасували.

У тимчасово окупованому Криму почали масово закриватися автозаправні станції, у тому числі – і АЗС великих мереж.

На АЗС "Газпромнефть" і "Лукойлу" в Москві та області запровадили ліміти на продаж пального.