Стало відомо, які збитки понесла Росія від атак на Туапсе

Українські атаки на нафтову інфраструктуру в місті Туапсе на Чорному морі завдали Росії збитків на суму понад 300 млн. дол.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

"Підраховано, що комплексне ураження підрозділами Сил оборони України у квітні та 1 травня призвело до завдання збитків портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ на суму понад 300 млн. доларів США", – пишуть у Генштабі.

З початку року місто атакували чотири рази – 16, 20, 28 квітня, а також 1 травня. Пожежі на нафтопереробному заводі тривали по декілька діб, а дощ у місті мав чорне нафтове забарвлення.

Туапсинський НПЗ належить російській державній компанії "Роснефть". До атак з заводу експортували близько 12 млн тонн сирої нафти на рік. Також це єдиний НПЗ Росії на узбережжі Чорного моря.

Від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.

Ці удари, що у квітні сягнули найвищого місячного рівня з грудня 2025 року, обвалили нафтопереробку РФ до мінімуму з 2009 року.