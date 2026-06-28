Росіяни мають заплатити за знищений в Україні склад алкоголю

Пляшка алкоголю, що лишилась після чергового обстрілу росіян

Господарський суд Київської області вирішив стягнути з Російської Федерації 4,96 млн євро збитків на користь ТОВ "Санте-алко" в результаті знищення складу з алкогольними напоями у Київській області.

Про це свідчить рішення суду від 16 червня.

У листопаді 2024 року "Санте-алко" (суборендар), яке займається оптовою торгівлею алкогольними напоями, уклало з ТОВ "Торговий дім "Олійно-жирова компанія" (орендар) договір суборенди нежитлових приміщень, які знаходяться в селі Хотів, Обухівського району, Київська область.

Мова йшла про велику частину складських приміщень та невелику частину офісних приміщень загальною площею 2 543 кв. м.

Вранці 12 лютого 2025 року, після потрапляння боєприпасів та їх уламків в офісно-складський комплекс, сталася пожежа. В результаті було знищено приміщення складської та офісної будівлі зі всіма зовнішніми та внутрішніми комунікаціями, у тому числі й місце зберігання алкогольних напоїв.

Суд дійшов висновку, що майно знищено саме внаслідок дій збройних сил РФ, заперечення та спростування результатів оцінки збитків у матеріалах справи відсутні, а вимога "Санте-алко" про стягнення суми завданих збитків "є законною, обґрунтованою та документально підтвердженою".

Тому суд задовольнив позов української компанії до РФ в особі російських Міністерства оборони та Міністерства юстиції про солідарне стягнення 4,96 млн євро.

Засновниками столичного ТОВ "Санте-алко" є Еліна Токарєва та керівник компанії Леонід Олексієнко.

Нагадаємо:

Господарський суд Донецької області вирішив стягнути з Російської Федерації на користь агрокомпанії "Бета-Агро-Інвест" (входить в групу компаній "Бета") збитки від втрати майна та упущену вигоду на загальну суму 1,2 млрд грн (27,56 млн дол.).