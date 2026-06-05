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Після бензину – їжа: у Севастополі почали обмежувати продаж продуктів

Артур Крижний — 5 червня, 19:45
Після бензину – їжа: у Севастополі почали обмежувати продаж продуктів
The Moscow Times

В окупованому Севастополі на тлі проблем із постачанням Криму почали обмежувати продаж окремих продуктів.

Про це пише російське видання The Moscow Times.

За даними видання, у супермаркеті "Добрострой" покупцям дозволяють купити не більше трьох пляшок олії та трьох пачок макаронів "в одні руки". Це випливає з відео, знятого в магазині.

Обмеження з'явилися після паливного дефіциту на півострові, пише видання. У травні в Севастополі вже обмежували продаж бензину 20 літрами "в одні руки", вводили талони на дизельне пальне, а згодом повідомляли про тимчасову відсутність АІ-92 та АІ-95.

Проблеми з пальним виникли на тлі українських ударів по російських НПЗ і логістиці, зокрема по вантажівках, які доставляють товари до Криму.

Видання з посиланням на місцевих аналітиків пише, що дефіцит пального вже впливає на ціни на продукти й послуги в Криму.

Нагадаємо:

Видобуток російської нафти впав з початку 2026 року, заявив віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак.

У Росії розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.

На всій території тимчасово окупованого Криму обмежили продаж бензину А-95 – 20 літрів на добу на людину.

23 травня повідомлялося, що Росія запровадила нормування пального для автомобілів у Севастополі в Криму – також 20 літрів на добу.

4 червня 2026 року у Криму "на кілька днів" повністю обмежили продаж бензину, за раніше купленими талонами бензин буде, але на кожній АЗС посадовці контролюватимуть, чи не заправився хтось понаднормово.

Крим дефіцит РФ

РФ

Після бензину – їжа: у Севастополі почали обмежувати продаж продуктів
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