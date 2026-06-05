Після бензину – їжа: у Севастополі почали обмежувати продаж продуктів

В окупованому Севастополі на тлі проблем із постачанням Криму почали обмежувати продаж окремих продуктів.

Про це пише російське видання The Moscow Times.

За даними видання, у супермаркеті "Добрострой" покупцям дозволяють купити не більше трьох пляшок олії та трьох пачок макаронів "в одні руки". Це випливає з відео, знятого в магазині.

Обмеження з'явилися після паливного дефіциту на півострові, пише видання. У травні в Севастополі вже обмежували продаж бензину 20 літрами "в одні руки", вводили талони на дизельне пальне, а згодом повідомляли про тимчасову відсутність АІ-92 та АІ-95.

Проблеми з пальним виникли на тлі українських ударів по російських НПЗ і логістиці, зокрема по вантажівках, які доставляють товари до Криму.

Видання з посиланням на місцевих аналітиків пише, що дефіцит пального вже впливає на ціни на продукти й послуги в Криму.

Нагадаємо:

Видобуток російської нафти впав з початку 2026 року, заявив віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак.

У Росії розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.

На всій території тимчасово окупованого Криму обмежили продаж бензину А-95 – 20 літрів на добу на людину.

23 травня повідомлялося, що Росія запровадила нормування пального для автомобілів у Севастополі в Криму – також 20 літрів на добу.

4 червня 2026 року у Криму "на кілька днів" повністю обмежили продаж бензину, за раніше купленими талонами бензин буде, але на кожній АЗС посадовці контролюватимуть, чи не заправився хтось понаднормово.