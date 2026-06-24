У Криму масово закриваються заправки – ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму почали масово закриватися автозаправні станції, у тому числі – і АЗС великих мереж.

Про це пише сайт "Крим.Реалії".

Через ситуацію з постачаннями пального на тимчасово окупованому Росією півострові Крим масово закриваються автозаправні станції навіть таких великих компаній, як ТЕС і ATAN.

Цей процес триватиме, тому що в перспективі очікується лише погіршення ситуації з постачаннями пального в Крим.

"Ще на минулому тижні багато АЗС хоч і без пального, але продовжували роботу, автомобілісти ще сумно жартували, мовляв, "у вас на табло весь бензин по нуль рублів – значить безкоштовно"! Але з цього тижня нам самим вже стало не до сміху – почали масово закриватися АЗС по всьому Криму", – повідомив, зокрема, на умовах анонімності один із співробітників компанії ATAN.

За його словами, співробітників або відправляютьу неоплачувані відпустки, або звільняють.

Усі паливні компанії в Криму зазнають величезних збитків, тому відбувається оптимізація витрат на тлі довгого паливного голоду у Криму, пише "Крим.Реалії".

Нагадаємо:

Ростовський авіаперевізник "Азимут" забив на сполох через гостру нестачу авіаційного пального в південних регіонах Росії.

Раніше у Криму "на кілька днів" повністю обмежили продаж бензину: пообіцяли, що за раніше купленими талонами буде, але на кожній АЗС посадовці контролюватимуть, чи не заправився хтось понаднормово (понад 20 літрів на руки).

Влада у тимчасово окупованому Криму заявила, що не має термінів відновлення вільного продажу бензину та дизеля на півострові: постачання пального "регулюють" Збройні Сили України.