Москва перекинула новий газовоз на підсанкційний арктичний проєкт

Новий газовий танкер під російським прапором Arctic Express забрав партію скрапленого газу (СПГ) з плавучого сховища, яке використовують для перевалки вантажів із підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2".

Про це повідомляє агентство Reuters.

28 червня Arctic Express завантажив СПГ на об'єкті Saam біля арктичного порту Мурманськ і попрямував на захід. Кінцевий пункт призначення судна наразі незрозумілий.

"Арктик СПГ-2", який планували як один із найбільших російських СПГ-заводів із потужністю 19,8 млн тонн на рік, продовжує працювати попри санкції США. Китай залишається головним покупцем вантажів із цього проєкту.

Arctic Express став одним із двох нових СПГ-танкерів, які останніми тижнями з'явилися в російському реєстрі. За даними Equasis, до 1 травня судно називалося Queen Cassiopeia і ходило під прапором Сьєрра-Леоне.

Другий танкер — Avacha, який раніше називався T Handan і ходив під прапором Панами. Обидва судна збудували у 2007–2008 роках і нещодавно перереєстрували під російський прапор.

Росія розширює власний СПГ-флот після заборони ЄС на імпорт російського скрапленого газу за короткостроковими контрактами, яка набула чинності 25 квітня. Заборона на довгострокові контракти має запрацювати з 1 січня 2027 року.

Нагадаємо:

Китай готує другий імпортний термінал для прийому партій скрапленого природного газу (СПГ) з російського підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2".