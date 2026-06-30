АЗС нафтових гігантів РФ у Москві обмежили продаж бензину

На АЗС "Газпромнефть" і "Лукойлу" в Москві та області запровадили ліміти на продаж пального.

Про це повідомляє російське видання РБК.

У "Газпромнефть" на міських заправках одному клієнту продають не більш як 30 літрів бензину або 60 літрів дизпального за одну заправку. Пальне в каністри на таких станціях не відпускають.

На трасових АЗС "Газпромнефть" - до 30 літрів бензину або до 200 літрів дизелю на одного клієнта. На одній із московських АЗС мереж також не можна придбати не більш як 30 літрів бензину.

Про обмеження повідомили і на трьох АЗС "Лукойлу" в Москві. На одній станції ліміт становить 30 літрів пального на клієнта, на двох інших - 20 літрів, також без продажу в каністри.

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