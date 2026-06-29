Паливна криза вдарила по вантажоперевезеннях між Росією та Китаєм

У Росії фіксують проблеми на ринку автоперевезень, які спричиняють перебої з постачанням пального – з ними зіштовхуються не лише внутрішні перевізники, але і компанії, які транспортують вантажі за кордон.

Про це пише "Коммерсантъ".

"Основні складнощі спостерігаються на півдні, на китайському напрямку знижується добовий пробіг, частота та передбачуваність рейсів, а час очікування на заправках вимірюється днями", – російське видання.

Сильний удар по перевізникам завдали скорочення або скасування знижок по паливним картам, індивідуальні перевізники постраждали ще сильніше, оскільки на них розповсюджуються ліміти відпуску пального для фізосіб.

Учасники ринку зазначають, що альтернативи автотранспорту для більшості їхніх клієнтів немає.

Перевізники вже попереджають клієнтів про майбутнє зростання цін в умовах перебоїв з постачанням пального. "Ми отримали повідомлення від своїх колег-автоперевізників про підвищення тарифів: з 1 липня анонсували збільшення мінімум на 10%. Можу припустити, що це не межа",— розповідає співзасновниця Sigma Тетяна Патужна.

Засновник VIG Trans Ігор Ребельський говорить, що по внутрішнім перевезенням ставки поки що відносно стабільні, але вони збільшаться.

"В окремих регіонах, особливо в Сибіру, на півдні Росії та у низці прикордонних областей, фіксуються обмеження на заправку та перебої з постачанням пального, що ускладнює планування рейсів",— каже він.

За його словами, у сегменті міжнародних перевезень вплив більш виражений: ціни на дизель виросли з 70–72 до 77–90 рублів за літр, тож ставки збільшилися приблизно на 5%.

Генеральний директор компанії "Байт Транзит" Олексій Шпікельман говорить, що труднощі відчуваються в Криму та в інших південних регіонах, де є "певний тиск" на ринок пального, в першу чергу дизельного.

Терміни доставки можуть бути збільшені в Краснодарському краї та Криму через черги на АЗС, зазначає співвласник і заступник директора ПЕК Вадим Філатов.

Голова логістичної компанії "Оптималог" Георгій Властопуло говорить, що за останні півтори тижні через підвищення вартості пального вантажні автоперевезення з Китаю подорожчали в середньому на $700 за рейс.

Комерційний директор AKFA Олексій Чернишев говорить, що на китайському напрямку за тиждень ціни виросли на 50–70 тисяч рублів за машину до 760–830 тис. рублів доставки фури з Маньчжурії до Москви, очікуване зростання — ще плюс 200 тисяч рублів.

За словами Георгія Властопуло, на китайському напрямку спостерігається зниження добового пробігу. Раніше він складав 600–700 км на добу, до 500 км. Втрати в чергах можуть досягати однієї доби. А у Казахстані, до того ж, "є власні складнощі, пов'язані з митним контролем".

Спостерігаються труднощі і у пошуку транспорту на далекі відстані по Росії, додає гендиректор Pontis Expedition Андрій Зелінський: багато власників фур відмовляються від дальніх рейсів через невпевненість у наявності пального на АЗС.

Дехто суттєво завищує вартість перевезень. На окремих магістральних напрямках спостерігається зростання ставок в середньому на 10%. При тому, що зараз зростає попит за рахунок сезонних перевезень овочів, фруктів і баштанних культур.

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