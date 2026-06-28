На Кубані після атаки українських дронів горить один з найбільших НПЗ Росії

У Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю в результаті масованої атаки українських безпілотників у ніч на 28 червня загорівся нафтопереробний завод.

Про це повідомив губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв, передає російське медіа Meduza.

НПЗ у Слов'янську-на-Кубані входить до складу групи компаній "Слов'янськ ЕКО". Він виробляє мазут, нафту, суднове паливо та переробляє близько трьох мільйонів тонн нафти на рік. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств регіону.

Уламки безпілотників впали на хуторі Трудобеліковському Красноармійського району та пошкодили кілька приватних будинків. Постраждала одна людина, їй надали допомогу на місці.

Українські канали публікують фото та відео атакованого НПЗ. Після загоряння, дим від нього розлетівся на сотні кілометрів.

Нагадаємо:

"НОРСІ", четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії та другий за обсягами виробництва бензину, у середу призупинив роботу після атаки українських дронів.