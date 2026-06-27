У Севастополі перевізники жаліються: отримують лише чверть від необхідного обсягу пального

Транспортні підприємства Севастополя у тимчасово окупованому Криму отримують лише чверть від реально необхідного обсягу пального, тож частину автобусних маршрутів скасували.

Про це пише медіа "Крим. Реалії".

"У Севастополі вже кілька днів пасажири штурмують громадський транспорт, який залишився на маршрутах", – говориться у публікації.

Як повідомляє проросійський портал Forpost, тролейбуси через відключення світла ходять лише періодично, частина автобусних маршрутів скасована, інтервали руху збільшені.

Голова російського Союзу транспортних компаній Севастополя Віктор Риков розповів ЗМІ, що в нинішній ситуації транспортним підприємствам виділяють лише чверть від реально необхідного обсягу пального.

Деякі працюють за рахунок своїх скромних запасів з частковою допомогою від російських властей міста, хоча вартість пального вже давно перевищила закладені розрахунки за контрактом.

У контракті закладали 76 рублів за літр пального, а купувати його довелося вже по 145 рублів за літр.

"У нас через паливо, окрім міських перевезень, на 80% впали і міжміські перевезення", – сказав Риков.

Автотранспорт "Севэлектроавтотранс", що працює на газу, заправляють без черги, а приватні перевізники стоять у черзі на заправках разом з таксі та особистими автомобілями.

Раніше російський глава Севастополя Михайло Развозжаєв заявив, що службовий і громадський транспорт будуть заправляти на АЗС. Також він повідомив, що транспорт буде працювати під час повітряних тривог. При цьому автобуси та тролейбуси будуть робити короткочасні зупинки, щоб дати бажаючим пройти в укриття.

Развожаєв підкреслив, що катери і пороми під час тривог ходити по-прежньому не будуть, оскільки рішення про перекриття рейду приймає Чорноморський флот, але для людей будуть організовані компенсаційні маршрути.

Нагадаємо:

Окупанти оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру у Криму та Севастополі.

У тимчасово окупованому Криму почали масово закриватися автозаправні станції, у тому числі – і АЗС великих мереж.

Влада у тимчасово окупованому Криму заявила, що не має термінів відновлення вільного продажу бензину та дизеля на півострові: постачання пального "регулюють" Збройні Сили України.

Раніше повідомлялося, що від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.