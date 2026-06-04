3/4 українських підприємств стикаються з нестачею персоналу – Соболев

За даними Європейської бізнес-асоціації, 75% компаній повідомляють про нестачу персоналу, а Єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості (ДСЗ) зареєстрував понад 200 тис. відкритих вакансій.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на The Jobs & Skills 4 Ukraine Forum, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо, наскільки змінився ринок праці, коли 75% підприємств стикаються з нестачею робочої сили. Держава повинна працювати над цим.

Тому ми розробляємо систему прогнозування ринку праці, що стане основою для державного фінансування освіти та навчання, програм перекваліфікації та донорських інвестицій, освітніх програм та рішень роботодавців щодо найму", – каже міністр.

За його словами, в основі нової політики зайнятості повинно бути кілька основних елементів. Перший – дані, які професії, навички та кваліфікації будуть потрібні економіці України в перспективі 5-10 років.

Другий чинник – підтримка держави, постачальників освітніх послуг та партнерів, щоб люди могли здобувати конкретні навички, потрібні роботодавцям.

Третій і четвертий – інклюзивність ринку праці, а також якісне партнерство держави та бізнесу.

Нагадаємо:

Раніше Соболев заявляв, що на підконтрольних Україні територіях проживають близько 31 млн людей, з яких працюють близько 13 млн, а сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – лише 10,5 млн.