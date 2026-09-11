Фрахт танкерів стрімко подорожчав на тлі дефіциту тоннажу

Світовий ринок морських перевезень нафти переживає різке зростання ставок через нестачу вільних танкерів, високий попит і загострення конфлікту між США та Іраном.

Про це пише "НафтоРинок".

Вартість оренди танкерів різко зросла останніми днями після чергового загострення конфлікту між США та Іраном.

Зокрема, ставки фрахту танкерів класу Aframax на маршруті Ванкувер–Китай 10 вересня досягли рекордного рівня на тлі дефіциту вільного тоннажу та високого попиту на морські перевезення нафти.

"У воді запах крові, а судновласники поводяться як акули", — прокоментував ситуацію один із суднових брокерів.

За словами учасників ринку, судновласники порівнювали потенційні доходи від перевезень із Ванкувера в Канаді з прибутковішими напрямками на Далекому Сході та в країнах Перської затоки, де можна отримати вищі ставки. Додатковим фактором стало обмежена кількість доступних суден.

Platts, що входить до S&P Global Commodity Insights, оцінила ставку на маршруті Ванкувер–Китай для танкера Aframax вантажопідйомністю 80 тис. т у $7,5 млн. Це найвищий показник від початку публікації цього індикатора 1 жовтня 2024 року.

На ринку США також спостерігалося стрімке зростання ставок. 10 вересня було зафіксовано шість угод на трансатлантичних маршрутах із Мексиканської затоки США. Якщо на початку дня ставки становили близько 310 пунктів Worldscale, то вже до вечора окремі угоди укладалися на рівні 450 пунктів Worldscale.

Platts оцінила базовий маршрут для перевезення 70 тис. т вантажу з узбережжя Мексиканської затоки США до Великої Британії та Середземномор'я на рівні 450 пунктів Worldscale. Це найвищий показник із 28 квітня, а одноденне зростання на 140 пунктів стало найбільшим із 23 березня.

Джерела на ринку повідомляли про подальше укладання угод уже після завершення щоденної оцінки Platts. За неофіційними даними, окремі судна пропонувалися за ставками 475–500 пунктів Worldscale, однак підтвердити ці рівні до закриття ринку не вдалося.

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