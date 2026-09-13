У російському Татарстані безпілотники атакували нафтопереробні заводи

Українська правда

У ніч на 13 вересня ударні безпілотники атакували промислову зону міста Нижньокамськ у російській республіці Татарстан, де зосереджені великі нафтопереробні підприємства РФ.

Джерело: моніторингові Telegram-канали, російське незалежне медіа ASTRA

Деталі: За повідомленнями місцевих жителів, уночі над містом було чутно прольоти безпілотних літальних апаратів, після чого пролунала серія вибухів.

Також очевидці повідомляли про роботу російських систем протиповітряної оборони в районі промислового кластера.

Інформації про масштаби можливих пошкоджень технологічних установок чи постраждалих осіб місцева влада наразі не повідомляла.

У Нижньокамську розташований один із найбільших нафтопереробних вузлів Російської Федерації. Атака була спрямована на підприємства, які відіграють ключову роль у фінансуванні війни та забезпеченні російського війська паливом.

Зокрема, комплекс нафтопереробних та нафтохімічних заводів АТ "ТАНЕКО" входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії з проєктною потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Завод є одним із головних російських виробників дизельного пального, авіаційного гасу для винищувачів та автомобільного бензину.

Поруч розташований ще один великий нафтопереробний завод – АТ "ТАІФ-НК". Це підприємство здатне переробляти понад 7 мільйонів тонн нафти та газового конденсату щорічно. "ТАІФ-НК" спеціалізується на випуску бензину, дизеля та інших нафтопродуктів. Його продукція активно постачається як на внутрішній ринок РФ, так і для потреб російської окупаційної армії.

Ще один об'єкт промислової зони Нижньокамська – ПАТ "Нижньокамськнафтохім", що входить до нафтогазохімічного холдингу "Сибур" і є одним із найбільших нафтохімічних підприємств Європи. Комбінат є фактичним монополістом у Росії з виробництва багатьох видів синтетичного каучуку та пластиків.

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