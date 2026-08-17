Битва між РФ та Україною в Чорному морі змушує Індію відмовлятися від соняшникової олії

Індія у серпні може імпортувати рекордні 620 тис. тонн соєвої олії на тлі конкурентних цін і перебоїв із постачанням соняшникової олії з Росії та України.

Про це пише Reuters із посиланням на чотирьох трейдерів, безпосередньо залучених до угод.

Прогнозований обсяг на 46% перевищує середньомісячний імпорт соєвої олії від початку поточного маркетингового року.

Водночас імпорт соняшникової олії до Індії у серпні може впасти до 180 тис. тонн – найнижчого рівня з лютого 2026 року та на 28% менше, ніж у липні. Росія та Україна забезпечують більшу частину індійського імпорту цього продукту.

Близько 150 тис. тонн соняшникової олії з Чорноморського регіону, які мали відправити в серпні та вересні, затримуються через війну. Reuters зазначає, що останніми місяцями Україна та Росія посилили атаки на портову й морську інфраструктуру одна одної, що порушує перевезення зерна та рослинної олії й скорочує експортні потужності.

Перебої вже змушують покупців на півдні Індії, які традиційно віддають перевагу соняшниковій олії, переходити на соєву. Її партії почали надходити не лише до портів на західному узбережжі, а й до Крішнапатнама та Какінади на півдні країни.

Додатково соєву олію робить привабливішою ціна. Її премія до пальмової олії скоротилася приблизно до $50 за тонну з понад $100 у квітні, тоді як соняшникова олія для поставок у жовтні-грудні коштує майже на $200 за тонну дорожче.

Трейдери очікують, що у вересні імпорт соєвої олії до Індії також перевищить 600 тис. тонн. Країна вже закупила близько 1,4 млн тонн для поставок із вересня до грудня.

Нагадаємо:

Внаслідок російських атак на Чорноморський морський порт компанія "Кернел" 14 липня вимушено призупинила операційну діяльність терміналів.

Масштабна пожежа, яка 14 липня виникла унаслідок російського удару на олійному терміналу "Кернел" на Одещині, пошкодила половину ємностей та 25 тисяч тонн продукції.

У ніч на 3 травня російські дрони атакували портову інфраструктуру Чорноморська на Одещині та пошкодили термінал "Кернел" з перевалки рослинної олії.