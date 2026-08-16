Індія готується виробляти більше СПГ через загрозу дефіциту газу на кухнях

Індія доручила державним компаніям та приватним нафтопереробним підприємствам підготуватися до різкого збільшення виробництва газу для господарських потреб, прагнучи зміцнити внутрішні запаси на тлі війни в Ірані.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з урядовим повідомленням від 13 серпня, нафтопереробним підприємствам та компаніям, що займаються розвідкою нафти, було наказано "вжити всіх технічно та економічно доцільних заходів" для максимального збільшення обсягів виробництва скрапленого газу понад поточні мінімальні рівні видобутку.

Це включає пошук альтернативних способів використання сировини, таких як переробка нафти на скраплений газ.

Індія, яка на дві третини свого споживання СПГ забезпечується за рахунок імпорту, поспішно намагається забезпечити себе достатньою кількістю палива для приготування їжі, оскільки війна між США та Іраном порушила традиційні маршрути постачання.

Після закриття Ормузької протоки покупці звернулися до США та нових постачальників, зокрема до Алжиру.

Індійські нафтопереробні підприємства, які до війни виробляли близько 36 000 тонн СПГ на добу, вже збільшили обсяги виробництва до 54 000 тонн на добу, щоб задовольнити попит.

Згідно з повідомленням, уряд тепер прагне, щоб галузь була здатна виробляти до 63 810 тонн на добу. Уряд встановив верхні межі виробничих цілей для окремих нафтопереробних підприємств, причому підрозділу компанії Reliance Industries Ltd., орієнтованому на внутрішній ринок, призначено найбільшу ціль — 18 000 тонн на добу.

Державним розвідувальним компаніям Oil and Natural Gas Corp. та Oil India Ltd., а також національному газопровідному оператору Gail India Ltd. також було запропоновано забезпечити близько десятої частини загальнонаціональної цілі.

Нафтопереробним підприємствам також було доручено розширити інфраструктуру для зберігання, відбору та транспортування ЗНГ. Компанії повинні будуть збільшити виробництво у встановлені терміни, тоді як уряд планує переглядати виробничі цілі щороку в січні та липні.

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