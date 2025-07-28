Индийская Nayara Energy получит первую иракскую нефть после санкций

Супертанкер Kalliopi доставит почти 2 миллиона баррелей иракской нефти в Индию впервые с момента введения санкций ЕС против Nayara Energy.

Об этом пишет Bloomberg.

Судно класса VLCC Kalliopi, управляемое греческой Dynacom Tankers, направляется в порт Вадинар и должно прибыть к терминалу поздно вечером 28 июля. На борту - иракская нефть из Басры, предназначенная для частной индийской компании Nayara Energy.

Это первая нероссийская поставка на этот НПЗ после того, как компания частично подконтрольная "Роснефть ПАО" попала под санкции ЕС. С тех пор многие танкеры избегали этого терминала, а в руководстве Nayara произошли изменения.

Кто фрахтовал судно, пока неизвестно. Комментариев от Nayara и Dynacom пока не поступило.

Мировые рынки внимательно следят за маршрутом Kalliopi, поскольку он может указывать на изменение стратегии поставок нефти Nayara на фоне санкционного давления.

Напомним:

Поддерживаемая Россией индийская нефтяная компания Nayara Energy назначила Сергея Денисова новым генеральным директором.

Reliance, которая перерабатывает почти 600 000 баррелей нефти в день, начал отходить от сырья из России на фоне новых санкций Евросоюза на дизель, произведенный из российской нефти.

Второй танкер изменил планы по загрузке топлива на заводе Nayara Energy в Индии после введения санкций ЕС.

Нефтяной танкер Talara, зафрахтованный крупной энергетической компанией BP, вышел из порта Вадинар индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy, попавшего под санкции, так и не загрузив дизельное топливо.