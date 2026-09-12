Дрони зупинили трубу Саудівської Аравії, якою ішло 5% світових поставок нафти

Саудівська Аравія тимчасово зупинила нафтопровід Схід–Захід після атаки дронів, створивши новий ризик для світових поставок нафти та цін на енергоносії.

Про це пише Reuters.

Саудівське міністерство енергетики назвало зупинку запобіжним заходом. Останніми місяцями 1200-кілометровим нафтопроводом перекачували 4-5 млн барелів на добу — 4-5% світового постачання.

Маршрут через Аравійський півострів дозволяв Саудівській Аравії обходити перевантажену Ормузьку протоку, де через шестимісячну війну між США та Іраном рух танкерів майже зупинився.

Багдад і Ер-Ріяд заявили, що дрони прилетіли з території Іраку, де діють підтримувані Іраном збройні угруповання. Після атаки Ірак звільнив одного з військових командирів.

Відповідальних за удар поки не встановили. Супутникові знімки зафіксували чорний дим над ділянкою нафтопроводу на південь від Медіни.

За даними МЗС Саудівської Аравії, атака спричинила пошкодження та поранення людей. Влада ще оцінює наслідки й не повідомляє, як зупинка позначилася на експорті нафти.

Нагадаємо:

У квітні Іран уже атакував нафтопровід "Схід–Захід", яким Саудівська Аравія вивозить нафту в обхід Ормузької протоки.

Через чотири дні Саудівська Аравія повідомила про повне відновлення роботи нафтопроводу.