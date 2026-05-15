"Нафтогаз" вперше за майже рік купив газ на біржі

Семен Рубан — 15 травня, 14:40
Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" 14 травня придбала природний газ на Українській енергетичній біржі, що стало першою купівлею газу компанією з липня 2025 року.

Про це повідомляє ExPro.

Компанія придбала 200 тис. кубометрів ресурсу червня за середньозваженою ціною 21 667 грн/тис. куб м (без ПДВ) або 26 тис. грн/тис. куб м (з ПДВ).

Ціни на ресурс червня в Україні 14 травня становили від 25 690 до 26 200 грн/тис. куб м з ПДВ.

Газ на біржі в Україні торгується дешевше, ніж у Європі. Через це повернення компанії до закупівель на внутрішньому ринку виступає вагомим чинником для формування цін на газ в Україні.

До цього компанія пропонувала природний газ до продажу на біржі. Повернення до закупівель на внутрішньоукраїнській біржі може бути пов'язане зі зростанням цін у Європі, через що купувати на внутрішній біржі стало вигідніше.

Також причиною може виступати активізація російських атак по інфраструктурі "Нафтогазу". Зокрема, внаслідок масованої комбінованої атаки Росії 5 травня компанія втратила частину видобутку.

Загалом, у 2025 році "Нафтогаз Трейдинг" придбав на біржі 34,3 млн куб м природного газу, а з часу виходу на біржу для купівлі газу в 2023 році – майже 1,29 млрд куб м.

Нагадаємо:

Інтенсивність ворожих атак на інфраструктуру "Нафтогаза" зростає: за добу 4 травня росіяни атакували п'ять об'єктів групи компаній у Сумській та Харківській областях, на них виникли пожежі.

Росія 13 травня знову атакувала інфраструктуру "Нафтогазу" у двох областях.

Імпорт газу в Україну у квітні впав у 28 разів і досяг найнижчого показника з грудня 2024 року. Різкий обвал обсягів імпорту пов'язаний з високими цінами на природний газ у Європі, які протягом усього березня трималися на вищому рівні, ніж в Україні.

