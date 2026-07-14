В РФ після атаки дронів палає НПЗ "Газпрому" в Башкортостані

Українська правда

У російському Башкорстані повідомляють про вибухи і пожежу після атаки дронів по НПЗ "Газпром нефтехим Салават", що за 1400 км від кордону з Україною.

Джерело: Exilenova+

Деталі: Відзначається, що під удар потрапив "Газпром нефтехим Салават".

Місцеві писали у соцмережах про численні прильоти. "Газпром нафтохім Салават" – один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії. Підприємство переробляє близько 10 млн тонн нафти на рік.

Крім того, про про вибухи повідомляють у російському Геленджику, що в Краснодарському краї. Після них почалася сильна пожежа поблизу аеропорта.

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