В РФ після атаки дронів палає НПЗ "Газпрому" в Башкортостані
Фото: Exilenova+
У російському Башкорстані повідомляють про вибухи і пожежу після атаки дронів по НПЗ "Газпром нефтехим Салават", що за 1400 км від кордону з Україною.
Джерело: Exilenova+
Деталі: Відзначається, що під удар потрапив "Газпром нефтехим Салават".
Місцеві писали у соцмережах про численні прильоти. "Газпром нафтохім Салават" – один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії. Підприємство переробляє близько 10 млн тонн нафти на рік.
Крім того, про про вибухи повідомляють у російському Геленджику, що в Краснодарському краї. Після них почалася сильна пожежа поблизу аеропорта.
Нагадаємо:
- 18 вересня 2025 року далекобійні дрони Служби безпеки України вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані, подолавши відстань у 1400 кілометрів. За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу.
- 24 вересня 2025 року безпілотники Служби безпеки України повторно вдарили "Газпром Нафтохім Салават".