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В РФ після атаки дронів палає НПЗ "Газпрому" в Башкортостані

Артур Крижний — 14 липня, 09:05
В РФ після атаки дронів палає НПЗ Газпрому в Башкортостані
Фото: Exilenova+

Українська правда

У російському Башкорстані повідомляють про вибухи і пожежу після атаки дронів по НПЗ "Газпром нефтехим Салават", що за 1400 км від кордону з Україною.

Джерело: Exilenova+

Деталі: Відзначається, що під удар потрапив "Газпром нефтехим Салават".

Місцеві писали у соцмережах про численні прильоти. "Газпром нафтохім Салават" один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії. Підприємство переробляє близько 10 млн тонн нафти на рік.

Крім того, про про вибухи повідомляють у російському Геленджику, що в Краснодарському краї. Після них почалася сильна пожежа поблизу аеропорта.

Нагадаємо:

  • 18 вересня 2025 року далекобійні дрони Служби безпеки України вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані, подолавши відстань у 1400 кілометрів. За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу.
  • 24 вересня 2025 року безпілотники Служби безпеки України повторно вдарили "Газпром Нафтохім Салават".
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