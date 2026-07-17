"Нафтогаз" отримав нового керівника

Наглядова рада НАК "Нафтогаз" призначила тимчасовим виконувачем обов'язків керівника компанії комерційного директора групи Сергія Федоренка.

Про це повідомляють джерела ЕП в уряді та компанії.

За даними співрозмовників ЕП в компанії, кандидатів на посаду було два. Це власне Федоренко та чинний голова "Укргазвидобування" Юрій Ткачук.

До останнього більше шансів очолити компанію було саме у Ткачука. Утім, вчора ситуація змінилась і Наглядова рада вирішила призначити Федоренка.

Він керуватиме компанією у статусі в.о. до обрання повноцінного СЕО на конкурсі.

Федоренко має понад 10 років досвіду у нафтогазовій галузі.

До роботи комерційним директором "Нафтогазу" займав аналогічну посаду в "Укрнафті". Там він відповідав за купівлю та продаж нафтопродуктів, логістику постачання, трейдинг газу та електроенергії, управління та розвиток мережі АЗС.

До "Укрнафти" Сергій Федоренко працював директором з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" (2015–2023), де також був членом правління. Паралельно очолював компанію "Нафтогаз Oil Trading" у 2019–2022 рр.

Нагадаємо:

14 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України, що означає відставку всього складу Кабінету міністрів.

16 липня Верховна Рада призначила новий уряд, який очолив колишній голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Детальніше про нього читайте у матеріалі ЕП.