"Нафтогаз" отримав нового керівника
Наглядова рада НАК "Нафтогаз" призначила тимчасовим виконувачем обов'язків керівника компанії комерційного директора групи Сергія Федоренка.
Про це повідомляють джерела ЕП в уряді та компанії.
За даними співрозмовників ЕП в компанії, кандидатів на посаду було два. Це власне Федоренко та чинний голова "Укргазвидобування" Юрій Ткачук.
До останнього більше шансів очолити компанію було саме у Ткачука. Утім, вчора ситуація змінилась і Наглядова рада вирішила призначити Федоренка.
Він керуватиме компанією у статусі в.о. до обрання повноцінного СЕО на конкурсі.
Федоренко має понад 10 років досвіду у нафтогазовій галузі.
До роботи комерційним директором "Нафтогазу" займав аналогічну посаду в "Укрнафті". Там він відповідав за купівлю та продаж нафтопродуктів, логістику постачання, трейдинг газу та електроенергії, управління та розвиток мережі АЗС.
До "Укрнафти" Сергій Федоренко працював директором з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" (2015–2023), де також був членом правління. Паралельно очолював компанію "Нафтогаз Oil Trading" у 2019–2022 рр.
Нагадаємо:
14 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України, що означає відставку всього складу Кабінету міністрів.
16 липня Верховна Рада призначила новий уряд, який очолив колишній голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.
Детальніше про нього читайте у матеріалі ЕП.