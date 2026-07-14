Власників зруйнованого житла звільнили від плати за газ: регулятор ухвалив рішення

З власників зруйнованого житла більше не стягуватимуть плату за газ

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення про звільнення власників пошкодженого або знищеного житла від плати за газ.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Плата не нараховуватиметься, якщо житло не може використовуватися згідно з вимогами безпечної експлуатації.

Крім того, рішення передбачає:

ненарахування плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків;

звільнення споживачів від обов'язку щомісяця передавати показання лічильника газу впродовж періоду, коли споживання природного газу є неможливим і плата за його розподіл не нараховується.

Ці зміни приводять політику регулятора у відповідність до Закону України "Про особливості нарахування плати за житлово-комунальні послуги та інших платежів, передбачених законодавством, у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна", який набрав чинності у квітні.

Нагадаємо:

14 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна.