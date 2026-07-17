Масована атака РФ зупинила роботу об'єктів Нафтогазу у трьох областях

Нафтогаз зупинив роботу виробничих об'єктів у Харківській, Полтавській та Сумській областях після масованої російської атаки.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови компанії Сергій Федоренко.

За його словами, Росія атакувала активи групи зранку та протягом майже всього дня, застосовуючи дрони різних типів, зокрема реактивні.

На кількох об'єктах виникли пожежі, зафіксовані значні руйнування.

Через загрозу повторних ударів точні масштаби пошкодження обладнання поки оцінити неможливо.

Федоренко заявив, що Росія намагається знищити український видобуток газу, ускладнити підготовку до зими та створити проблеми під час опалювального сезону.

Нагадаємо:

З самого ранку 17 липня Росія проводить масовану атаку дронами на один з об'єктів газовидобутку Групи Нафтогаз на Харківщині.